Agenda Brasil Milano compie 10 anni. Ma chi riceve il regalo è il pubblico: l’ingresso alle proiezioni, all’Anteo, dal 26/09 all’08/10, sarà gratuito fino ad esaurimento posti (prenotazione consigliata sul sito del cinema dal 15/09). In parallelo ci sarà anche una ricca programmazione di eventi per festeggiare questo traguardo.

Ci saranno in sala diversi ospiti di rilievo, tra cui Gero Camilo – attore e regista dalla traiettoria internazionale che ha recitato in Città di Dio (City of God) e Man of Fire, con Denzel Washington – che presenta il suo film “Aldeotas”, dal linguaggio poetico e che tocca in temi importanti come l’omofobia.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook