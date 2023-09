“Oxìgeno”, il nuovo singolo di Alvaro Soler

Da ieri venerdì 8 settembre, l’eccezionale artista di Barcellona ALVARO SOLER mostra un inedito lato musicale con il suo nuovo singolo “OXÍGENO”,

composto da un mix di elementi reggaeton e dance che si fondono con melodie e ritmi accattivanti in maniera totalmente inedita.

Il brano è il riflesso della curiosità musicale dell’artista e della sua volontà di sperimentare ed esplorare nuove direzioni con ritmi di ispirazione fortemente latina ed elementi reggaeton, e influenze della musica dance elettronica, che conferiscono al brano una forte impronta urban e moderna che saprà sorprendere anche i suoi fan.

«Con “Oxígeno” ho provato qualcosa di nuovo. La canzone ha suoni ed elementi pazzeschi […] per me è come un esperimento in cui cerco di combinare suoni dell’America Latina, del reggaeton e anche del Giappone» dice Alvaro a proposito del suo nuovo singolo.

Il video del brano, girato in un’area industriale di Madrid, è pieno di energia e grinta e cattura questo mix di influenze.

Le immagini mostrano auto del car tuning giapponese ed europeo, ricreando così gli anni in cui Alvaro ha vissuto in Giappone e la sua passione per le auto e il tuning locale.

Alvaro ha iniziato il viaggio verso questa nuova identità e ricerca del suono qualche tempo fa, senza pressioni o scadenze. Il trentaduenne ha esplorato direzioni musicali completamente diverse, senza mai tradire sé stesso e il suo tipico sound, ma rivelando invece una sfaccettatura della sua musica ad ora sconosciuta.

Alvaro Soler nel 2023 «sembra coraggioso, moderno, adulto, curioso – dice di sé il cantante e musicista e aggiunge – Suona semplicemente bene. E forse anche un po’ misterioso. Credo che i miei fan saranno piacevolmente sorpresi!».

