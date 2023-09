Motta è pronto a tornare lì dove fin dal primo momento ha trovato la sua dimensione,

lasciando un’impronta indelebile nei cuori e nei ricordi di chi i suoi concerti li ha vissuti e di chi negli anni ha consumato i suoi dischi.

Da novembre porterà tutta la sua intensità sui palchi dei club in giro per l’Italia, ma questa volta lo farà con uno spettacolo completamente diverso da quello a cui ha abituato il suo pubblico finora.

Già con i singoli “La musica è finita” e “Anime perse”, ha dato un’anticipazione di quello che sarà il sound e il concept del suo nuovo lavoro in studio. Una direzione che darà il suo massimo sfogo nei live, grazie anche ai musicisti che lo accompagneranno in questa nuova avventura.

Tornano con lui sul palco Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello) ai quali si aggiungono per la prima volta con questa formazione, Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

«Voglio sentire le vertigini: voglio tornare ad emozionarmi, liberandomi da tutto ciò che avevo fatto, come se le facessi per la prima volta – racconta Motta –Ho fame, come se avessi smesso di mangiare per lungo tempo. Quando sento che qualcosa mi emoziona non mi è più necessario capire il perché: non capisco e non voglio capire, voglio solo “sentire”».

Queste le date in programma del tour nei club di Motta, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

27 ottobre – LIVORNO – The Cage (data zero)

9 novembre – MILANO – Magazzini Generali

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion

I biglietti del tour sono già disponibili in prevendita sui circuiti abituali.

Per info sui biglietti: https://www.magellanoconcerti.it/tour/88/motta-tour-club-2023.

“La musica è finita” (Sugar music; https://sugarmusic.lnk.to/LMEF) e “Anime perse” (Sugar music; https://sugarmusic.lnk.to/AnimePerse), hanno segnato il ritorno musicale del cantautore con un approccio diverso alla scrittura: una nuova fase in cui dall’essere protagonista dei suoi testi Francesco Motta diventa narratore.

