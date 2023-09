Nel 2023, Sun Chao, noto regista di video contemporanei, fotografo e performance artist, ha tenuto una mostra d’arte in Cina dal titolo “Contadini”. Come rinomato videoartista, Sun Chao è stato spesso attivo nelle principali mostre accademiche internazionali e nel campo della videoarte, e le sue opere hanno vinto premi d’arte internazionali.

Emanuele Gregolin intervista l’artista cinese Sun Chao

La serie “Farmers and Turkeys” riflette sul tema della “sopravvivenza”, del “denaro”, degli “affetti e della famiglia”. L’evento ha visto la partecipazione e il sostegno di numerosi artisti provenienti da Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Cina.

Fin dall’infanzia, Sun Chao ha amato le riprese video, e la lettura per lui è sempre stata una fonte di ispirazione importante per il suo pensiero. Durante la sua vita e i suoi studi negli Stati Uniti, ha sentito e riflettuto profondamente sui problemi della società: Sun Chao integra le sue esperienze personali e le sue intuizioni nelle sue opere; durante il processo di editing, il famoso filosofo britannico Poltergeist Russell appare spesso nel suo pensiero.

L’immagine

L’immagine del “contadino e del tacchino” proposta dal famoso filosofo britannico Poltergeist Russell, è l’idea principale della sua serie di opere: i governanti e i governati, il Paese e i Paesi, il popolo e i popoli, la società e i comportamenti morali. Sun Chao utilizza una serie di immagini uniche e di forte impatto visivo per interpretare i problemi esistenti nella società reale, per mostrare la connotazione ideologica dei comportamenti: la logica artistica di questa serie di opere vuole provocare il pubblico in modo tale da poter riflettere in un modo più profondo.

Altri articoli di arte su Dietro la Notizia