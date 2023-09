Dall’Amministrazione comunale di Bollate, l’augurio di un Buon anno scolastico 2023/24 a studenti e studentesse, famiglie, dirigenti, insegnanti e personale scolastico.

Ecco il messaggio dell’Assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis agli studenti:

“Oggi è un giorno speciale per tutti i bambini che inizieranno il loro percorso scolastico. E’ un momento bello e emozionante – non solo per voi, ma anche per la vostra famiglia che vi vede diventare grandi con nuovi punti di riferimento e nuove mete da raggiungere.

Ricordatevi di avere tanta fiducia nella scuola e in tutto quello che è l’ambiente scuola – fiducia negli insegnanti e operatori scolastici, fiducia nei compagni di classe che presto diventeranno anche nuovi amici, e soprattutto fiducia in voi stessi perché la scuola potrà aprirvi a un mondo pieno di meraviglie e soprattutto la scuola saprà prepararvi a viverle.

A scuola imparerete tantissimo… a leggere e formare i vostri pensieri, a scrivere ed esprimere le vostre idee e a contare le tante cose belle che meritate dalla vita. Capirete quanto sia importante rispettare gli altri, rispettare le regole e rispettare il mondo con il suo passato, presente e futuro, un mondo che di voi ha un enorme bisogno. Ricordatevi che avrete sempre il sostegno della tua famiglia che sarà li a guardarvi con grande orgoglio e amore mentre diventate grandi e affrontate questa nuova e bella avventura che vi attende.

Un grandissimo abbraccio a tutti voi mentre vi auguro un inizio pieno di emozione e di grandi sorrisi.

Buon anno scolastico a tutti!”

L’Assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

www.comune.bollate.mi.it