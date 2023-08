Red Valley Festival powered by Amazon Music: contenuti esclusivi dal dietro le quinte, solo sul canale AmazonMusic IT su Twitch

Pronti per una memorabile esperienza estiva? Mancano solo pochissimi giorni all’inizio del Red Valley Festival powered by Amazon Music.

Il Festival, che si terrà dal 12 al 15 agosto 2023 all’Olbia Arena in Sardegna, è uno degli eventi musicali più attesi dell’anno capace di attrarre migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero – sono attese circa 100.000 persone.

Il Festival di quest’anno sarà epico, con una straordinaria lineup di artisti come Lazza, Guè, Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Black Eyed Peas, Articolo 31, Elodie e Paul Kalkbrenner tra gli altri.

E quest’anno per la prima volta, Amazon Music porterà gli appassionati di musica dietro le quinte del celebre evento sul canale Amazon Music Italia su Twitch.

Come partner principale dell’evento, Amazon Music offrirà un’esperienza unica, trasportando i fan nell’emozionante atmosfera del Festival, il tutto comodamente da casa.

I fan che seguiranno il Festival direttamente in loco, avranno la possibilità di creare i propri look da festival alle postazioni makeup di Amazon Music che troveranno all’Olbia Arena: qui i makeup artist si assicureranno di realizzare il perfetto styling per entrare nel mood giusto.

Inoltre, i fan potranno ottenere 3 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited (termini applicati) scansionando uno dei tanti codici QR posizionati in diversi punti dell’evento.

I fan di tutto il mondo potranno godere di interviste in diretta e contenuti esclusivi dal dietro le quinte del Red Valley Festival 2023 trasmessi live sul canale Amazon Music Italia su Twitch.

Lo show Twitch sarà in diretta tutti i giorni dalle 21 alle 23 e vedrà protagonisti tre ospiti speciali – Nerone, Panetty e Banana – i quali interagiranno con alcuni dei principali artisti che si esibiranno al Red Valley Festival nel backstage di Amazon Music.

Da non perderte i contenuti dal backstage sui canali ufficiali Instagram e TikTok di Amazon Music Italia, così come le reazioni della folla catturate da Numeroverde, per entrare nella vera atmosfera del festival.

