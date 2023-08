Miss Reginetta d’Italia 2023: finali a Riccione

Parata di vip e di Miss in arrivo a Riccione per la bollente settimana dedicata alla bellezza alla moda e allo spettacolo per le finali nazionali di Miss Reginetta d’Italia 2023.

Da domenica 27 agosto fino a domenica 3 settembre oltre centoventi ragazze e donne, tra le più belle d’Italia, invaderanno le spiagge e le vie del centro di Riccione, protagoniste indiscusse di numerosi eventi e spettacoli aperti al pubblico.

Alla griglia di partenza le più belle donne italiane dai 30 ai 60 anni provenienti da dure selezioni effettuate in tutta la penisola che si sfideranno in passerella a colpi di fascino e di talento domenica prossima 27 agosto alle ore 21,30 al Club del Sole di Riccione per la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over.

Tre le corone in palio alle più belle e affascinanti donne, professioniste, mamme e nonne italiane: Miss Reginetta Over Junior, riservata alla fascia di età dai 30 ai 40 anni, Miss Reginetta Over Lady, nella fascia di età dai 41 ai 50 anni e Miss Reginetta Over Senior, dai 51 ai 60 anni.

Nella finale del 27 agosto a celebrare e a far da madrina alla bellezza senza tempo, in tutte le sue infinite sfaccettature, la ballerina, showgirl, conduttrice e attrice teatrale di grande talento e popolarità Matilde Brandi. Tanti gli ospiti previsti durante la serata tra cui il mitico duo comico Dondarini Dalfiume, Dondarini schietto e sanguigno, Dalfiume stralunato e impacciato porteranno sul palco delle Miss Over la loro travolgente comicità che li ha fatti amare dal grande pubblico e diventare celebri in tv da Zelig in poi. Tra tante splendide donne non poteva certo mancare un bellissimo uomo come Beppe Convertini l’amato attore di film e serie televisive nonché conduttore televisivo del mattino di Rai 1 di “Azzurro. Storie di Mare”.

Sempre domenica 27 arriveranno in riviera anche le giovani Miss in corsa per l’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2023 nella finalissima del 3 settembre.

“Sarà una grande finale di Miss Reginetta d’Italia, una settimana ricca di eventi con tanti spettacoli, artisti e personaggi– ha dichiarato il patron Alessio Forgetta della New Meta Event – arriviamo a queste finali dopo un lungo lavoro di scouting fatto nei mesi estivi in tutte le regioni italiane, il nostro obiettivo è quello di scoprire e di valorizzare ogni anno le più belle e talentuose ragazze e donne della penisola. Grazie ai nostri sponsor e partners internazionali Miss Reginetta d’Italia può rappresentare un primo importante passo sul quale costruire un futuro nel mondo del cinema della moda o della televisione”.

Tre gli eventi di moda, musica e spettacolo in programma per le finali, aperti al pubblico, previsti nell’area esterna del Palazzo del Turismo di Riccione con inizio alle ore 21.30:

mercoledì 30 agosto la prefinale di Miss Reginetta d’Italia 2023, dove le ottanta giovanissime ragazze in lizza verranno selezionate dall’attenta e prestigiosa giuria del concorso per i quaranta posti al sole della finalissima

venerdì 1 settembre sarà interamente dedicata alla moda con un grande spettacolo dove le Miss in gara sfileranno in passerella con i migliori brand italiani

domenica 3 settembre finalissima del concorso, durante la serata verrà decretata la più bella del reame con l’incoronazione della Miss Reginetta d’Italia 2023. A tenere a battesimo le Miss in veste di madrina della finalissima di Miss Reginetta d’Italia 2023 sarà la splendida attrice, ex modella e conduttrice televisiva Manuela Arcuri.

Numerosi gli ospiti e gli artisti che si esibiranno durante gli spettacoli in programma di Miss Reginetta d’ Italia, tra cui sono in arrivo a Riccione: Delia Duran, Roberto Farnesi, Sara Croce, Pago, Max Cavallari, Mirka Cesari, Giovanni Cacioppo, Massimo Boldi, Serena Enardau

