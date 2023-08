Max Pezzali il circo Max, 2 settembre al Circo Massimo

È finita l’attesa per IL CIRCO MAX l’appuntamento musicale dell’estate prodotto da Vivo Concerti, che si terrà sabato 2 settembre 2023 al Circo Massimo. MAX PEZZALI, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento – tutto esaurito – allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti – si esibirà per la prima volta nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell’artista con la città eterna.

Tutta Italia, commossa e felice, ha cantato allo stadio Meazza e durante il tour Sold Out nei Palasport – proseguito da fine novembre a metà maggio – le canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. IL CIRCO MAX sarà l’occasione di riascoltarle, alternate ad altri successi firmati da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che parteciperanno all’evento rendendolo ancora più unico. Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set DEEJAY TIME: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo l’incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance.



L’art direction dell’evento, dai visual onstage al concept della locandina e delle altre grafiche, è firmata da SERGIO PAPPALETTERA, storica collaborazione di Max Pezzali dall’inizio della sua carriera: sue sono le copertine di album iconici della storia della musica italiana, tra cui anche proprio i due album di debutto Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est (che a giugno ha celebrato 30 anni dalla pubblicazione) diventati nel tempo veri e propri album-manifesto degli Anni Novanta.

Unica tappa estiva open air del 2023 di Max Pezzali, IL CIRCO MAX sarà un vero e proprio evento epocale e straordinario che tra sorrisi, gioia e ricordi coinvolgerà tutti – dai fedeli ascoltatori dei primi anni ‘90 fino ai più giovani, grazie a canzoni dai testi entrati ormai di diritto nel vocabolario di una generazione e nella cultura pop di un Paese intero. Il modo perfetto di concludere più di un anno di gloriose celebrazioni per la straordinaria carriera di un grande artista.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia