Rho: estate di lavori nelle scuole della città

I lavori di adeguamento e manutenzione riguardanti diversi edifici scolastici sono stati affidati alla ditta Zaimpresa di Milano.

L’importo complessivo delle opere è pari a 450.000 euro.

In particolare sono previsti il rifacimento dei servizi igienici delle scuole dell’infanzia di via Togliatti e di via del Gerolo; la realizzazione di due servizi igienici accessibili ai disabili alla scuola primaria di via Sartirana; il rifacimento della pavimentazione del refettorio della scuola dell’infanzia di via Dei Ronchi; la rimozione del rivestimento delle pareti in piastrelle delle scale interne e il rifacimento della finitura della scuola primaria di via Tevere.

E ancora: sostituzione delle porte delle uscite di sicurezza e delle persiane avvolgibili; rifacimento impermeabilizzazione copertura atrio della scuola secondaria di via Tevere; sostituzione delle protezioni dei termosifoni e imbiancature interne delle parti comuni della scuola dell’infanzia di via San Martino; rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola di via Buozzi.

Sostituzione delle tapparelle e sistemazione dei parapetti interni della scuola Federici di via Mazzo – Medaglie d’Oro di via Terrazzano; sistemazione marciapiede esterno scuola dell’infanzia/nido di via Aldo Moro; ripristino cornicione e pavimentazione in autobloccanti del refettorio della scuola primaria di via Castellazzo.

Sostituzione persiane avvolgibili scuola primaria di via Verbania; manutenzione parapetti esterni scuola secondaria via Beatrice D’Este.

Indicativamente la durata dei lavori è pari a 120 giorni, i numerosi interventi, suddivisi in diverse fasi, sono iniziati a fine luglio nella scuola dell’infanzia di via Togliatti e alla primaria di via Tevere.

Gli interventi di manutenzione straordinaria da compiere durante l’estate sono stati individuati in seguito a diversi sopralluoghi e dopo un processo partecipato con le direzioni didattiche.

“Stiamo realizzando in piena estate, quando gli studenti sono assenti, i lavori più impattanti avendo dialogato con le scuole stesse per individuare gli interventi più urgenti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Emiliana Brognoli – Siamo partiti dalle scuole dell’infanzia e dalle opere maggiormente significative, come il rifacimento di alcuni bagni. I plessi saranno sistemati e in ordine prima dell’avvio del nuovo anno scolastico”.

http://www.comune.rho.mi.it

Altri articoli di Rho su Dietro La Notizia