U2: Zooropa – 30th Anniversary Limited Edition Gatefold

Island Records e Universal Music Recordings annunciano la pubblicazione di Zooropa – 30th Anniversary Limited Edition Gatefold,

doppio LP con vinile giallo trasparente che celebra i trent’anni della pubblicazione dell’ottavo album in studio degli U2.

Sarà pubblicato nell’ottobre 2023 contemporaneamente al prossimo ambizioso progetto della band, il tanto atteso ritorno dal vivo con “U2: UV Achtung Baby Live At The Sphere” che prenderà il via il 29 settembre 2023 con una serie di spettacoli a Las Vegas.

Zooropa – 30th Anniversary Limited Edition Yellow Vinyl and Gatefold: http://U2.lnk.to/Zooropa30

Prodotto da Flood, Brian Eno e The Edge, Zooropa venne pubblicato il 5 luglio 1993 per Island Records. Gli U2 iniziarono a comporre e registrare Zooropa a Dublino nel febbraio di quell’anno, durante una pausa di sei mesi tra le tappe dello ZOO TV Tour.

Inizialmente concepito come un semplice EP e poi registrato in sole sei settimane, Zooropa è diventato un album a tutti gli effetti contenente 10 brani, inclusi i singoli “Numb“, “Lemon” e “Stay (Faraway, So Close!)“.

Ispirato dalle esperienze della band nello ZOO TV Tour, Zooropa ha ampliato molti dei temi centrali del tour, dalla tecnologia all’eccessiva saturazione dei media.

L’album è arrivato al numero 1 in Irlanda, Stati Uniti, UK, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Italia, Svezia, Austria, Francia, Svizzera, Germania, Olanda, Norvegia, Danimarca e Islanda. Nel 1994, la band ha ricevuto per Zooropa il Grammy Award per il Best Alternative Music Album.

Mercoledì 12 luglio, i fan potranno assistere alla celebrazione dell’anniversario grazie ad uno special global live stream di ZOO TV: Live From Sydney, alle ore 21.00 in Italia.

Sarà inoltre disponibile, contemporaneamente all’evento e sino al giorno seguente, una Capsule Collection Limited Edition.

Per il pre-order: http://Zooropa.u2.com

Zooropa – 30th Anniversary Limited Edition Gatefold:

2 x LP con: