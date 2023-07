E’ online il video di “Sei la mia Dj” , il nuovo brano del cantautore friulano Ivan Comar,

disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download. Il video del brano è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=OHMehwk5Bes

Il video di “SEI LA MIA DJ” è un videoclip performance in cui l’immagine resa in bianco e nero e le inquadrature catturano IVAN COMAR in studio di registrazione mentre canta e incide il suo brano.

A queste scene semplici e dirette si alternando momenti in cui il cantautore viene ripreso mentre trascrive il testo su un block notes, seduto in un angolo della stanza, intento nel mettere in risalto i versi principali della sua hit estiva.

«In questo videoclip appaio senza filtri, con semplicità, come sono nel quotidiano – dichiara Ivan Comar – Desidero sempre che alle persone arrivi l’essenza del brano, quell’emozione, quel ritornello, quella frase in cui si possano ritrovare: credo non ci fosse miglior modo di poter rappresentare ciò se non interpretando il brano in studio. Il bianco e nero l’ho sempre amato e si sposa benissimo con lo spirito della canzone, con l’intenzione di trasmettere, anche visivamente, l’emozione giusta».

Il nuovo brano di IVAN COMAR, scritto in collaborazione con l’autore e amico Luca Di Capua, ha un sound energico e perfettamente in linea con l’atmosfera e la freschezza della stagione estiva.

