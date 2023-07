Molfetta – Si conclude il Capotorti Music Festival 

Domenica 23 luglio nell’Auditorium Madonna della Rosa di Molfetta, la prima edizione del Capotorti Music Festival si conclude con la presentazione ufficiale, nel giorno dell’uscita, di “Miserere, Ore volubili, La solitudine”

Prodotto dall’etichetta salentina Dodicilune, nella collana Confini, in collaborazione con l’Associazione Luigi Capotorti e la Fondazione Pugliesi per la Musica, e distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store online da Believe, il cd è il frutto della ricerca condotta da Nicola Petruzzella sulle opere di Luigi Capotorti (1767 – 1842), violinista e compositore molfettese esponente della scuola napoletana.

Affiancato dai soprani Barbara Massaro e Anna Cimmarrusti e dal pianista Vito della Valle di Pompei, dopo circa duecento anni di oblio, il tenore e direttore artistico del Festival ripropone il Miserere (“Da te mio Dio”, “Sol contra te peccai”, “Ti fui caro allora”, “Non rivolgere il guardo”, “No, no scacciarmi”, “Farò palesi a cuori iniqui”, “Se i sacrifizi”, “Volgi a Sion lo sguardo” e “Allora si che gradirai”) e le due arie da camera Ore volubili e La solitudine con liriche di Giuseppe Saverio Poli (1746 – 1825). Fisico e naturalista al tempo di Ferdinando I di Borbone, lo scienziato e accademico molfettese non disdegnò negli ultimi due decenni della sua vita di accostarsi alla poesia.

ore 20:30 – ingresso gratuito – info e prenotazioni info.capotortimusicfestival@ gmail.com

