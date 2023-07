Open Space Live presenta “In June” al Sud Fud Festival

Lunedì 24 luglio dalle ore 21:00 Open Space Live presenta IN JUNE in concerto al SUD FUD FESTIVAL presso il PARCO AVVENTURA di Fregene.

Gli IN JUNE vogliono portare sul panorama italiano (e non) tutte quelle influenze che li hanno accompagnati nella loro crescita: le parole che Daniela Mariti (cantautrice e chitarrista) ha imparato a conoscere dagli artisti che l’hanno ispirata durante i suoi primi approcci alla musica; le ritmiche che hanno scosso Mara Graziano (batteria) nella sua adolescenza e che le hanno fatto scoprire in se stessa un’energia inaspettata; i riff e le progressioni che hanno mosso le dita di Pier Iulianello (basso) in modo da trovare il suono della speranza dentro di sé.

“InJune”, la storia

Il loro percorso insieme inizia nel 2018 direttamente su un palco per due anni. Dal 2020 iniziano a presentarsi al pubblico con le loro prime uscite discografiche attraverso un paio di singoli. Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo lavoro discografico “Common Grounds”, online su tutte le piattaforme digitali.

In apertura il cantautore romano DELMONTE.

Ingresso Gratuito

Sud Fud Festival

Festival del Sud Italia

Dal 20/07 al 30/07 dalle 18:00

Cibo | Musica | Market | Sport

