Il Wired Next Fest, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre.

Per la sua decima edizione, per la prima volta, il Festival si svolgerà nell’affascinante e storica cornice del Castello Sforzesco.

In questi dieci anni, il Wired Next Fest ha celebrato e raccontato la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione come elementi chiave per lo sviluppo economico, culturale e politico.

Lo ha fatto grazie alla partecipazione di esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale e di alcuni dei protagonisti del nostro tempo.

Dopo il grande successo della prima tappa di Rovereto, e prima di quella di Firenze, sarà proprio la città meneghina ad ospitare il Festival, quest’anno dedicato all’Italia.

“Qual è il ruolo che il nostro sistema Paese può giocare nella costruzione del futuro? Quali sono gli ingredienti per rendere un territorio innovativo e capace di attrarre talenti? Attorno a queste due domande si svilupperà il Wired Next Fest di Milano che anche nel suo decennale perseguirà il suo obiettivo principale: essere un laboratorio aperto di discussione sui principali cambiamenti del mondo”, dice Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.

Durante le due giornate exhibition, live performance, workshop, laboratori e incontri in cui si discuterà di come il nostro Paese sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo.

Un ricco parterre di ospiti italiani e internazionali si confronterà sul ruolo dell’innovazione come strumento di crescita e benessere. Scienziati, tecnologi, grandi aziende, Pmi, start-up, artisti e intellettuali discuteranno di come – anche in un mondo globalizzato – le culture e le politiche locali siano in grado di influenzare i processi d’innovazione e la nascita di nuove tendenze.

TRA GLI OSPITI CONFERMATI:

AMANDEEP SINGH GILL, DOUGLAS RUSHKOFF, NAYT, DRUSILLA FOER, ROSE VILLAIN, EKATERINA KOTRIKADZE, BECOMEDY UK, FRANCESCA COIN, BRANDO BENIFEI, FEDERICA CACCIOLA, VILLABANKS, GIANLUCA GAZZOLI, PAOLO CAMILLI, CHIARA ALBANESE, ANNA ASCANI, LAURA BARALDI E MOLTI ALTRI

Per ulteriori informazioni sull’evento e registrarsi: https://eventi.wired.it/nextfest23-milano

