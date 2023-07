Giuseppina Torre, in concerto il 9 luglio a Castellabate

Il 9 luglio la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE si esibirà a Castellabate (Salerno)

presso la corte interna del CASTELLO DELL’ABATE (Via Castello, 1A – inizio concerto ore 21.30 – ingresso libero).

Il concerto si inserisce all’interno del calendario d’eventi del CASTELLABATE 900’, una rassegna organizzata dal Comune di Castellabate in occasione del novecentesimo anno dalla fondazione del borgo.

Giuseppina Torre dedicherà la sua esibizione, fortemente voluta dal Sindaco di Castellabate Marco Rizzo e dall’Assessore alla Cultura Luigi Maurano, alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tematica che merita interesse costante e non soltanto in giorni specifici dell’anno.

«Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Giuseppina Torre – Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre».

Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S), e dal precedente disco “Il Silenzio Delle Stelle”.

www.giuseppinatorre.it – www.facebook.com/giuseppinatorreofficial – https://www.instagram.com/giuseppinatorreofficial/- www.youtube.com/channel/UCMebhVgEP7iDIJfwfow3dEQ – https://open.spotify.com/artist/5Ux5VfZ1eCsC6ecINCRHuA?si=gZ82X113QimiTq7bICePog

