158 Paesi coinvolti, oltre 1200 atleti e 800 membri degli staff tecnici, 42 medaglie da assegnare in 3 distinte discipline: fioretto, sciabola e spada. Sono solo alcuni dei numeri della 69esima edizione dei Campionati del mondo di scherma – FIE Fencing World Championships che si svolgono a Milano, centro congressi Allianz MiCo, fino al 30 luglio.

E’ l’ottava volta che l’Italia ospita la competizione iridata, una edizione speciale perché assegna punti importanti nella corsa ai pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. E c’è grandissima attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima edizione al Cairo. Milano 2023 rappresenta uno straordinario momento di promozione non solo per il movimento schermistico, ma anche per Milano e per tutto il Paese. I biglietti per le finali dei prossimi giorni sono tutti sold out da tempo.

