Si terrà a Venezia l’11, il 14 e il 15 luglio “BOATO”, il festival organizzato dal collettivo Cult of Magic, già parte del public program de La Biennale di Venezia.

Un progetto unico che prenderà vita l’11 luglio in zona San Marco e si sposterà poi sul Vaporetto Dell’Immaginario, un battello storico ormeggiato all’isola delle Vignole, vero e proprio paradiso naturalistico situato nella parte nord est dell’arcipelago veneziano, comodamente raggiungibile con il trasporto pubblico.

In lineup le due ultime produzioni del collettivo Cult of Magic, una performance inedita e il live del cantautore Francesco Sacco. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

Di seguito il programma completo:

11 luglio, ore 19.00 | Calle Vitturi o Faller 2929 | San Marco, Venezia

Cult of Magic Analog Techno Live Set

14 luglio ore 20.00 | Vaporetto Dell’Immaginario, Isola delle Vignole, Venezia

Francesco Sacco live + Re Penelope

15 luglio ore 20.00 | Vaporetto Dell’Immaginario, Isola delle Vignole, Venezia

This Little World’s Too Crowded Now + Cult of Magic Analog Techno Live Set

Sul Vaporetto Dell’Immaginario che si specchia nella laguna, si alterneranno:

il live del cantautore e polistrumentista Francesco Sacco, fresco di pubblicazione del suo nuovo EP “B – Vita, Morte, Miracoli”, lanciato di recente dal vivo presso Triennale Milano davanti a più di mille persone (https://bfan.link/b-vita-morte-miracoli).

“Re Penelope”, performance di Samira Cogliandro ispirata ai moti femministi del collettivo LASTESIS, “Cult of Magic Analog Techno Live Set”, un set di musica elettronica suonato completamente dal vivo da Francesco Sacco e Luca Pasquino, entrambi sono resident allo storico club Plastic di Milano.

“This Little World’s Too Crowded Now”, nuovo lavoro site-specific del collettivo che riflette sul rapporto tra soggetto e sfondo, che verrà sviluppato sul battello, ad hoc per i suoi spazi.

«Boato vuol dire battello in esperanto, la lingua universale. Noi non sappiamo l’esperanto, ma avremo a disposizione un vaporetto per una settimana, ormeggiato all’isola delle Vignole, paradiso naturalistico nella laguna veneziano – raccontano gli organizzatori – Lo useremo per iniziare una nuova creazione, ma oltre che lavorare sulla nave organizzeremo una serie di appuntamenti per presentare al pubblico alcuni dei nostri lavori. Inoltre in fase di creazione vivremo sul battello: sarà un’esperienza davvero particolare, un regalo che l’arcipelago di Venezia sta facendo alla nostra creatività».

Il festival vede la partecipazione di Freddy in qualità di main sponsor.

https://www.instagram.com/cultofmagic

https://www.instagram.com/france666co

