Ricky Martin e Jwan Yosef stanno divorziando.

La coppia, separata, ha annunciato oggi di aver ufficializzato la loro separazione, dopo sei anni di matrimonio – ma di essere ancora impegnata nell'”educazione congiunta” dei figli.

“Per qualche tempo abbiamo considerato di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un’attenta considerazione che abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli – preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi anni meravigliosi”, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta condivisa via Instagram.

Il cantante, 51 anni, e il pittore, 38 anni, condividono la figlia Lucia, 4 anni, e il figlio Renn, 3 anni.

Ricky Martin è anche padre di due gemelli di 14 anni, Matteo e Valentino, che ha accolto prima di sposare Yosef.

Martin e Yosef hanno concluso la loro dichiarazione: “Come sempre, vi ringraziamo per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo uniti nel coltivare questo nuovo capitolo della nostra vita”.

