“Angelfer”, il nuovo singolo di Lit Flow,

in uscita per Good Guys e La Crème Records, distribuito da Ingrooves e prodotto da TheIZIProducers.

Lit Flow, artista appena ventenne di Milano, dopo anni di freestyle inizia la sua avventura musicale nel 2020 con il primo brano “Jefe”, registrato presso Cubestudiorecording, per poi stringere il legame ancora oggi fortissimo con TheIZIProducers.

Negli anni, la sua capacità di esprimersi in ben cinque lingue ha permesso a Lit Flow di collezionare varie collaborazioni con artisti internazionali come Lionr, Paz Canela e Charly V.

Oggi Lit Flow è pronto a lanciare il suo nuovo singolo “Angelfer”:

“Un brano per raccontare le porte chiuse in faccia, i no ricevuti e le delusioni nella vita, ma anche quanto sia importante continuare a credere fino in fondo che ogni sacrificio prima o poi verrà ripagato”.

Il nuovo singolo “Angelfer” sarà accompagnato da un videoclip ufficiale sul canale YouTube dell’artista.

Tanti anche gli appuntamenti live previsti per quest’estate, tra cui lo showcase di Good Guys del 22 luglio al crossodromo di Dorno, in cui Lit Flow aprirà il set dell’amico e collega Ryan O’Conner.

Instagram: https://instagram.com/litflowoficial

TikTok: www.tiktok.com/@lit.flow

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3oYj88BJSb04bN05scwpZ4?si=ruug7zoRQYG9-BmzC1Gtaw

Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/lit-flow/1537770950

YouTube: https://youtube.com/@litflow8276

