Scritto da Mauro Boselli e disegnato da José Ortiz, arriva dall’11 luglio in libreria e fumetteria, con la copertina di Claudio Villa, TEX. SULLA PISTA DI FORT APACHE.

In questa storia, Liz Starrett è decisa a sposare un soldato di stanza a Fort Apache e a fare di quel desolato avamposto la sua casa.

Non sa ancora che è in corso una guerra indiana, che sta per incontrare i feroci Mescaleros del sanguinario Chunz, che sarà ferita, rapita, torturata e che vivrà una lunga e drammatica avventura al fianco di uomini come Tex, Tiger Jack e lo scout Johnny Laredo.

Un’appassionante storia western alla John Ford con indiani e cavalleggeri tra agguati, battaglie, fughe, duelli e salvataggi al cardiopalma, al termine della quale la bella e impavida Liz dovrà decidere se Fort Apache è davvero il posto per una donna!

L’introduzione al volume è firmata da Giorgio Giusfredi.

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2023/06/21/libro/tex-sulla-pista-di-fort-apache-1023267/

