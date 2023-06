Appuntamento domenica 2 luglio allo Sport Park di Vedano al Lambro (MB),

in via Alfieri 32, con la seconda data di VEDANO GOOD VIBES, il concerto organizzato dall’agenzia Good Guys in Brianza.

Questa volta ben 7 ore di musica, dalle 14:00 alle 21:00, per movimentare il centro sportivo con tanti artisti provenienti dal nord milanese.

In apertura, prima degli headliner di questa edizione, ci sarà uno spazio dedicato agli artisti emergenti che decideranno di cimentarsi nel contest che Good Guys ha proposto, mettendo in palio per il vincitore un pacchetto di distribuzione e promozione per un singolo, oltre all’inserimento tra gli headliner della prossima edizione dell’evento.

Il contest è rivolto ad artisti di ogni genere musicale, che siano solisti o gruppi. Le iscrizioni sono aperte: è sufficiente contattare la pagina Instagram dell’agenzia (@goodguys_project) per ricevere tutte le informazioni utili.

Il primo headliner ad esibirsi sarà Skelly, classe ’94, artista cresciuto nelle periferie milanesi, che “usa l’arte per evadere da una realtà sempre più noiosa”.

Emir, amante della musica fin da bambino, inizia a cantare nel 2019, sperimentando in ogni modo possibile, dall’indie alla musica elettronica.

Seguirà Niox, rapper emergente di Nova Milanese (MB), sperimenta attraverso la musica nuovi modi di esprimere la sua “follia” interiore.

Carlè nasce nel 1999 e sviluppa presto una forte passione per la musica, che lo porta a scrivere testi sin dall’età di 16 anni.

SENZ’R, pseudonimo di Davide Santamaria, è un rapper originario di Vimercate. La caratteristica principale dei testi dell’artista, da cui nasce il suo nome d’arte, è proprio il mancato uso della consonante “R” nei suoi brani

Capo Marocchino nasce il 18 giugno 1997 a Beni Mellal. Nel 2009 saluta per l’ultima volta la sua famiglia in Marocco.

A seguire, un ospite ormai sempre presente agli eventi targati Good Guys. Dopo l’esibizione allo Shabba Club, FURY sarà presente per la prima volta a VEDANO GOOD VIBES.

Un’altra new entry di questa edizione di Vedano Good Vibes è rappresentata dal duo di fratelli LIRO e Davide T. LIRO, classe 2000, è nato a Milano e cresciuto ascoltando suo fratello Davide T produrre musica tech-house.

Qrti classe 2002, nasce come freestyler, avvicinandosi agli ambienti hip-hop di Seregno sin dalla giovanissima età.

31kappa, artista emergente di Alessandria, il cui fare musica deriva dal voler esprimere ciò di cui non riesce a parlare in situazioni di vita quotidiane.

Goyard X, dopo la collaborazione con Zeon Caspian, ha ripreso a lavorare in solitaria, spostandosi sulle sonorità più trap che contraddistinguono i suoi lavori iniziali.

Seconda presenza a VEDANO GOOD VIBES anche per Zeon Caspian, che nasce come progetto musicale nel 2021 dall’incontro tra l’artista e il produttore fiorentino Mvtt.

www.good-guys-project.com/

https://www.instagram.com/goodguys_project/

