Ai nastri di partenza Party Like A Deejay 2023, la grande festa firmata Radio Deejay

Ancora poche ore prima dell’accensione di Party Like A Deejay, la straordinaria festa di Radio Deejay che animerà Milano sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Due giorni gratuiti di musica, sport, incontri, intrattenimento e condivisione insieme agli speakers della radio, per un evento unico sul panorama nazionale, realizzata con il Patrocinio del Comune di Milano e diffuso in due luoghi simbolo della città: Parco Sempione, sempre accessibile liberamente e per l’occasione suddiviso in 6 aree tematiche con tante attività rivolte a un pubblico di ogni età, e, per la prima volta, l’Arco della Pace, cuore pulsante della grande musica live di quest’anno, con dj set e live stage esclusivi, tutti a ingresso gratuito.

Il sipario sul palco dell’Arco della Pace si apre alle ore 17.00 di sabato 10 giugno, con i coinvolgenti dj set di Duappo, MACE, Zef e Marz e Bassi Maestro, fino alle 21.00 per uno show ad accesso libero.

Ordine di uscita dei cantanti

Il giorno successivo, domenica 11 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 l’Arco ospita invece il concerto evento con alcuni degli artisti più amati del momento, che si esibiscono live nel seguente ordine: Wayne, Bresh, Boro Boro, Oriana Sabatini, Rosa Chemical, Clara, Rhove, Rondodasosa, Gaia, Mr. Rain, Sangiovanni, Ariete, Coma_Cose, Francesca Michielin, gIANMARIA, Annalisa, Paola & Chiara, Tananai, Tommaso Paradiso, Madame, Blanco, Elodie, Lazza, Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, Articolo 31.

Tra una performance e l’altra, si alternano gli speakers della radio, mentre arricchiscono la serata i dj set di Linus e Nicola Savino e il live set di Nikki e DJ Aladyn.

Per motivi di ordine pubblico, legati alla contemporanea presenza di altri eventi in città, il concerto di domenica è accessibile per le persone in possesso del biglietto prenotato su TicketOne in modo completamente gratuito, che dovranno recarsi agli infopoint della radio posizionati all’interno di Parco Sempione nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, per ritirare il braccialetto ufficiale che consente di accedere gratuitamente all’area main stage all’Arco della Pace. I minori under 4 potranno accedere senza biglietto e senza bracciale. I posti dedicati alle persone con disabilità sono limitati e prenotabili inviando una mail all’organizzatore: info@videomobile.it.

La due giorni all’interno di Parco Sempione, sempre accessibile liberamente, parte già dalle ore 10.00 di sabato, teatro di un ricco palinsesto di attività suddivise nelle 6 aree tematiche: Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati.

Il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco ospita, nei giorni di sabato e domenica, gli Speakers’ Corner (molti già sold out): 9 speciali talk e approfondimenti live con i protagonisti dei programmi più amati di Radio Deejay. Sabato in calendario Linus e Nicola Savino (“Deejay Chiama Italia”, ore 10.00), La Pina, Diego e La Vale (“Pinocchio”, ore 15.30), Luciana Littizzetto e Vic (“La bomba”, ore 17.00). Quest’ultimo presente anche in due momenti speciali in collaborazione con NOW: “Più di Una Finale” (ore 11.30), dedicato alla Finale di UEFA Champions League, e “Più di una serie tv” (ore 14.00), dedicato al mondo delle serie Tv che diventano “brand”.

Domenica è la volta del Trio Medusa (“Chiamate Roma Triuno Triuno”, ore 10.00), Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna (“Summer Camp”, ore 11.30), Alessandro Cattelan (“Catteland”, ore 14.30), Fabio Volo (“Il Volo del Mattino”, ore 16.00). Quella degli Speakers’ Corner è l’unica attività la cui partecipazione prevede un costo di € 10 + diritti di prevendita su Ticketone.it.

Area food court

A Casa Deejay l’area food court per una gustosa pausa gourmet all’interno di un villaggio composto da food truck, con una ricca offerta di proposte food & beverage sempre accompagnati dalla buona musica con dj set firmati Radio Deejay: sabato tocca ad Andrea & Michele (ore 11.00), Frank + Maurizio Rossato (ore 12.00), Enzo Fargetta (ore 13.00), Chicco Giuliani (ore 14.00), Alex Farolfi (ore 15.00), Say Waaad? (ore 16.00), Federico Russo + Francesco Quarna (ore 16.30); domenica è la volta di Vitiello (ore 11.00), Tato (ore 12.00), Francesco Ciocca (ore 13.00), Digiei Angelo (ore 14.00).

Grande musica anche in Piazza del Cannone con la console di Radio m2o Stage con playlist accuratamente selezionate e dj set.

Sempre all’interno di Parco Sempione sono poi distribuiti 3 Deejay Official Store & Info Point aperti dalle ore 10.00 alle 19.00, più un quarto in Piazza Sempione aperto dalle ore 17.00 alle ore 23.30. Hostess e steward aiuteranno il pubblico a orientarsi nella scelta delle attività e consegneranno shopper e tutto il necessario per affrontare al meglio i due giorni di festa.

In uno stand apposito vicino all’infopoint al quadrivio ci sarà inoltre la possibilità di iscriversi alle prossime Deejay Ten, in programma a Napoli il 10 settembre e a Milano il 15 ottobre. Oltre ad acquistare il merchandising ufficiale di Radio Deejay, negli store è possibile comprare in esclusiva l’anello ufficiale di Radio Deejay Park Edition, una grande novità dell’edizione 2023 che vuole celebrare l’amore che lega la radio al Parco Sempione; il ricavato della vendita, infatti, sarà destinato al miglioramento delle aiuole per rendere il parco sempre più curato e ricco di nuove piante, arbusti e fiori.

Info e programma: https://partylikeadeejay.deejay.it/

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia