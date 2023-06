Paolo Benvegnù dopo il successo delle due date live a Roma e Milano (sold-out)

e il plauso della critica per il suo EP “Solo Fiori” (Woodworm Label –https://benvegnu.lnk.to/SoloFiori torna in concerto con degli appuntamenti speciali in giro per l’Italia.

Queste le prime date del tour “LIVE ESTATE 2023”, organizzato da Magellano Concerti, Officine della cultura e Whodo:

Sabato 24 giugno – Nottilucente (Rocca di Montestaffoli) – San Gimignano (SI)

Venerdì 21 luglio – Montagnola Republic – Bologna (in solo)

Sabato 12 agosto – Nxt Station – Bergamo

Durante questi concerti Benvegnù presenterà live i brani del suo nuovo lavoro discografico e quelli che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera e sul palco sarà accompagnati dai suoi fidati musicisti (tranne nelle date in cui sarà in solo): Luca Baldini, Daniele Berioli, Gabriele Berioli, Tazio Aprile e Saverio Zacchei.

