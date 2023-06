Il 10 giugno visite gratuite alle mani dei cittadini: tornano gli screening “ad arte” dei medici MultiMedica all’Accademia di Brera

Si rinnova la partnership tra il Gruppo ospedaliero lombardo e lo storico ateneo di Via Brera 28. Sabato 10 giugno sarà possibile ammirare le opere d’arte della Pinacoteca e, fermandosi in Sala Napoleonica, anche controllare lo stato di salute delle proprie mani. I medici MultiMedica saranno a disposizione in postazioni dedicate. I consulti sono gratuiti ma occorre prenotarsi entro il 7 giugno 2023, chiamando lo 02 8599 4805, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle 16:00.

Anche quest’anno i medici dell’Unità Operativa di Chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica escono dall’ospedale e incontrano i cittadini per una giornata di screening gratuiti delle principali patologie dell’arto superiore. L’appuntamento è per sabato 10 giugno, in occasione della IX Giornata Nazionale per la Salute della Mano, dalle 9:30 alle 13:30, presso la Sala Napoleonica dell’Accademia di Brera, uno dei luoghi simbolo dell’arte a Milano. Qui verranno allestite postazioni con chirurghi e terapisti della mano di MultiMedica. Grazie alla rinnovata partnership tra MultiMedica e Accademia di Brera, quest’anno anche gli studenti e i docenti dell’ateneo milanese potranno beneficiare dei controlli gratuiti in una sessione di visite a loro dedicata nel pomeriggio di venerdì 9 giugno.

“Ancora oggi è necessario sensibilizzare i cittadini sull’importanza di preservare la salute delle proprie mani”, afferma Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e Professore all’Università degli Studi di Milano, che il 10 giugno sarà in Brera insieme alla sua équipe, per eseguire visite e fornire consulti. “La sindrome del tunnel carpale, il dito a scatto e l’artrosi trapezio metacarpica sono tra le più diffuse patologie dell’arto superiore. Diagnosticarle e trattarle tempestivamente è fondamentale per evitare che causino danni irreversibili”.

Le patologie più diffuse

In particolare, la sindrome del tunnel carpale è il disturbo alla mano in assoluto più ricorrente tra la popolazione. Provoca formicolio notturno, un’alterata sensibilità dei polpastrelli e fitte dolorose. Oggi si interviene per via endoscopica, con una piccola incisione sul polso di 5 mm e un rapido recupero post-operatorio.

MultiMedica conta in proposito la più alta casistica mondiale, con oltre 160.000 operazioni eseguite negli ultimi 27 anni. Altre problematiche molto diffuse sono il dito a scatto, in cui i tendini flessori infiammati si gonfiano e fanno fatica a scorrere all’interno delle loro pulegge, e l’artrosi trapezio metacarpica, che provoca dolore nella presa ed è causata dall’usura dell’articolazione alla base del pollice. In entrambi i casi si può evitare la chirurgia, ricorrendo a tutori personalizzati.

“Per il secondo anno consecutivo l’Accademia di Brera è lieta di rendersi disponibile per i servizi socio-sanitari e del terzo settore a favore della cittadinanza”, afferma il prof. Stefano Pizzi, referente alle Relazioni Esterne dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

“Prosegue il nostro impegno nell’ambito di iniziative che sposano salute e arte”, dichiara Daniele Schwarz, Amministratore Delegato del Gruppo MultiMedica. “In passato, con il progetto ‘Curarsi ad Arte’, abbiamo allestito percorsi espositivi all’interno dell’ospedale per migliorare la partecipazione emotiva al cammino di cura intrapreso dai nostri pazienti. L’anno scorso, grazie alla prima edizione della partnership con Accademia di Brera, abbiamo portato l’ospedale all’interno di uno dei templi sacri dell’arte a Milano, per accendere i riflettori sull’importanza della salute delle mani. Visto il successo dell’iniziativa, abbiamo voluto replicarla, augurandoci di riuscire a raggiungere ancora più persone con il nostro messaggio di prevenzione”.

Inoltre, la convenzione stipulata tra MultiMedica e Accademia di Brera si arricchisce di un nuovo tassello, perché dall’anno accademico 2023-2024 il professor Pajardi terrà per gli studenti dell’ateneo lezioni speciali di anatomia della mano.

MultiMedica

L’Unità Operativa Universitaria di Chirurgia e Riabilitazione della mano del Gruppo MultiMedica da 27 anni si occupa di Patologie dell’arto superiore di carattere degenerativo, malformativo o traumatico. È un riferimento nazionale che esegue oltre 8.000 interventi all’anno. All’interno del reparto è presente anche un’Unità dedicata alla mano pediatrica, la più grande in Europa, che ogni anno prende in carico circa 1.900 bambini ed effettua 350 operazioni di microchirurgia.

