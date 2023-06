In attesa del nuovo album di inediti, fuori venerdì 16 giugno, Nayt annuncia l’”HABITAT TOUR”, che porterà il concept di “HABITAT” sui palchi dei club in autunno.

Queste gli 8 imperdibili appuntamenti confermati, prodotti e organizzati da BPM Concerti:

15 novembre – Milano – Alcatraz

16 novembre – Padova – Hall

18 novembre – Perugia – Afterlife

20 novembre – Bologna – Estragon Club

21 novembre – Firenze – Tuscany Hall

22 novembre – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

24 novembre – Napoli – Casa della Musica

28 novembre – Ciampino (RM) – Orion Club

I biglietti per le date di novembre sono in vendita dalle ore 14.00 di oggi mercoledì 7 giugno su Ticketone (www.ticketone.it) e Ticketmaster (www.ticketmaster.it), date che si aggiungono a quelle già programmate per l’estate:

27 maggio | MILANO @ MI AMI FESTIVAL

22 giugno | FIRENZE @ VIPER SUMMER FESTIVAL

6 luglio | BOLOGNA @ BONSAI GARDEN

28 luglio | AZZANO DECIMO (PN) @ FIERA DELLA MUSICA

5 agosto | PATTI (ME) @ INDIEGENO FEST

31 agosto | TRESCORE BALNEARIO (BG) BUM BUM FESTIVAL

MORE TO BE ANNOUNCED

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su sito www.bpmconcerti.com

In tempi non sospetti la parola “Habitat” già risuonava nei brani di Nayt, non solo in studio, ma anche durante i live.

Ora quell’”Habitat” è finalmente realtà, portando con sé non solo il titolo del prossimo progetto discografico dell’artista – disponibile in pre-order nei formati fisici CD e vinile al link https://shor.by/Nayt_Habitat -, ma, come lui stesso ci ha abituato da sempre, un intero mondo sonoro pieno di significati.

Servendosi di argomenti attuali ma anche senza tempo, coglie l’occasione di condividere i pensieri, le ansie, gli amori, la rabbia, le perplessità dell’esistenza.

Un manifesto di rap autoriale e tecnico, che prende coscienza del proprio potenziale comunicativo e lo mette in atto.

Ma anche un progetto che vuole semplicemente staccarsi dai generi ed esprimersi. HABITAT è un album di ricerca che invita a cercarsi.

Questa la tracklist del disco:

FRAGILE

guerra dentro

cazzi miei

tutto normale

cosa conta davvero

romantico finale

un’idea

se ne va

provare qualcosa

l’equazione – interludio

no more drama

solo domande

wertigini (prod. Orang3)

Un viaggio all’interno del proprio io, ma anche un viaggio che esplora mondi sonori nuovi e insoliti per l’artista, che, con la complicità di 3D alla produzione, arricchisce le tracce con suoni che riproducono linee melodiche di chitarre e fiati e con strutture ritmiche di basso e percussioni.

