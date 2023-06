Mannarino: parte oggi da Campobasso il Tour “Corde 2023”

Mannarino parte con il Tour “Corde 2023” oggi 10 giugno a Campobasso con la data zero, in occasione del Festival dei Misteri

Con un imperdibile ciclo di appuntamenti estivi, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, l’artista è pronto a percorrere con i fan questo meraviglioso viaggio musicale.

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il Tour “Corde 2023” proseguirà, dopo la partenza a Campobasso al Festival dei Misteri il 10 giugno (DATA ZERO) con due date che si terranno a Roma, al Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” venerdì 16 e sabato 17 giugno.

Seguono gli appuntamenti a Gardone Riviera (BS), Cervere (CN), Tarvisio (UD), Cernobbio (CO), Jesolo (VE), Benevento, Atri (TE), Porto Recanati (MC), Spoleto (PG), Massa d’Albe (AQ), Gavorrano (GR), Livorno, Alghero (SS), Grottaglie (TA), Diamante (CS), Zafferana (CT) e Noto (SR) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 nei principali festival e rassegne culturali estive d’Italia.

L’artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti, Mannarino ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.

