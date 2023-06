Sul Patto siglato ieri da Assolombarda e dalle confederazioni sindacali il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo dichiara:

“Il Patto per il rilancio del governo metropolitano firmato oggi da Assolombarda, CGIL, CISL e UIL è una ventata di aria fresca oltre che una presa di coscienza del grande tema del riordino istituzionale degli enti di area vasta.

Il documento è l’ennesima dimostrazione di come le rappresentanze del mondo del lavoro e dell’imprenditoria milanese siano sensibili ai temi sollevati e forniscono un loro prezioso contributo al fine di potenziare le funzioni della competitività e dello sviluppo del territorio. L’area metropolitana milanese è il più dinamico polo attrattivo italiano.

Qui convergono e si concentrano competenze, saperi, servizi avanzati, attività economiche e imprenditoriali. Si tratta di un gigantesco laboratorio a cielo aperto (i cui confini vanno ben oltre i perimetri amministrativi esistenti) in cui si elaborano risposte alle sfide globali che caratterizzano l’epoca di cambiamento che stiamo vivendo.

La competizione internazionale ci impone di essere all’avanguardia in termini di innovazione e capacità di connettere rapidamente ed efficacemente persone, idee e risorse. Una stretta interconnessione che moltiplica le opportunità di crescita e sviluppo.

La Città metropolitana è nata per governare la complessità, e fornire risposte in termini di area vasta, ma la mancata riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, al momento, non permette al nostro territorio di dispiegare a pieno le proprie potenzialità.

Serve un’azione urgente da parte del legislatore per consentire all’area metropolitana milanese di essere in grado di confrontarsi alla pari con le altri grandi metropoli europee e mondiali. Da qui passa il cambiamento, da qui passa la ripartenza del nostro Paese”.

