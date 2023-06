Brianza, 1.2 miliardi di euro spesi ogni anno nel gioco

Se c’è un settore dell’economia italiana che sembra non conoscere quasi mai una crisi è quello del gioco. A parte il 2020, che potremmo facilmente definire l’anno orribile del comparto, un po’ come per tutti gli altri settori dell’economia italiana, tutti gli altri anni hanno fatto registrare netti aumenti del fatturato in maniera progressiva. Basti pensare al fatto che nel 2021 è stato infranto il muro dei 110 miliardi di euro di introiti del settore del gioco in tutta Italia e nel 2022 si prevede che si possa addirittura raggiungere quota 135-140 miliardi di euro, con una spinta non indifferente derivante dai casino italiani presenti sul web, che da soli hanno portato oltre 80 miliardi di euro di introiti nelle casse dello stato. Ma gli studi effettuati su ADM a livello territoriale dimostrano che tra le regioni che più sono attive nel gioco, sia a livello fisico che virtuale, c’è la Lombardia, anche a causa del fatto che è quella con la maggiore densità di popolazione in Italia. In particolare, la provincia di Monza e Brianza, che annualmente fa registrare cifre record.

Monza e Brianza: la spesa pro capite per il gioco è di oltre 330 euro

Per la precisione, secondo una statistica elaborata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2020, ma confermata anche nell’edizione 2021 del Libro Blu, nella provincia brianzola sono circa 1.2 i miliardi di euro investiti dai cittadini del territorio nel gioco legale. Ad essere scelte sono soprattutto alcune tipologie di gioco. Svettano le slot machine, digitali, AWP e VLT, lotterie istantanee, giochi ad estrazione (bingo su tutti) e scommesse sportive. Se si fa un rapido calcolo, quindi, si potrà facilmente intuire che la spesa pro capite annuale per il gioco legale dei quasi 870mila abitanti della provincia di Monza e Brianza è di circa 332 euro. Numeri davvero molto alti, che, insieme alle cifre derivanti da Milano e dal suo Hinterland, spingono la Lombardia in pole position tra le regioni d’Italia che spendono di più per il gioco d’azzardo, specialmente quello online. Di media, di questi 1.2 miliardi di euro spesi, le perdite ammontano a poco più di 300 milioni di euro l’anno, ossia un quarto della raccolta.

Varedo è la città dove si gioca di più

Andando più nello specifico, possiamo fare un’analisi territoriale ancora più approfondita, capendo in quali città della provincia di Monza e Brianza si spenda di più per il gioco. Al primo posto troviamo la cittadina di Varedo. Qui, annualmente, vengono spesi quasi 145 milioni di euro per il gioco legale. Una cifra che supera, e non di poco, quella della città di Monza, dove la media è di quasi 125 milioni di euro annui. Sul gradino più basso del podio, invece, si attesta Lissone. Questa è l’ultima località della provincia dove si spende una cifra superiore al muro dei 100 milioni di euro, per la precisione 119 milioni.

Certamente, influisce molto su questi dati la presenza di grandi sale da gioco piuttosto vicine a queste zone. Prendendo come riferimento Monza e i tragitti più veloci da percorrere in macchina in condizioni normali di traffico, il casinò di Saint-Vincent, ad esempio, è lontano solo 1 ora e 45 minuti da Monza, mentre quello di Campione d’Italia è addirittura a soli 67 Km, ovvero 1 ora di viaggio in auto. Inoltre, la crescita dell’online in tutto lo Stivale si è fatta sentire moltissimo anche qui, dato che le infrastrutture digitali consentono agli abitanti della Lombardia e della provincia nello specifico di navigare in internet facilmente e a velocità che al Centro e al Sud del Paese ancora non sono disponibili, incentivando l’uso delle sale da gioco virtuali

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia