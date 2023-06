Oltre 20 appuntamenti, 5 palchi, musica dall’alba a tarda notte e tutta l’energia de “L’Umbria che Spacca”.

Il festival arriva alla sua decima edizione con un cartellone pieno di sorprese.

Dal 29 giugno al 2 luglio il centro storico di Perugia si trasformerà nello scenario ideale per un festival musicale, con il meglio delle proposte della scena contemporanea. Grande spazio ancora alla musica di qualità e di richiamo per i più giovani, ma non solo.

“L’Umbria che Spacca” è ormai tra i festival più importanti del Centro Italia per partecipazione, pubblico, qualità della proposta artistica e culturale, grado di inclusività e innovazione.

Non dimentica però la sua mission principale, ovvero quella di valorizzare la molteplicità delle proposte musicali, artistiche, culturali e imprenditoriali presenti e operanti nel territorio umbro, promuovendo anche le bellezze territoriali con l’obiettivo di far vivere la città di Perugia e il tessuto culturale della regione con un continuo slancio dal basso.

Il 29 giugno si parte con il format “Con un deca”, che porterà sull’Unipg Stage il meglio della musica italiana.

A seguire il 30 giugno uno dei party più famosi dell’Umbria, 80’s VS 90’s, a cura di Friday I’m in Rock.

Il 1 luglio una delle feste più conosciute in tutta Italia, con tour da centinaia di date in giro per la penisola, 1 Hour – ogni ora una festa diversa.

Per l’ultima serata del 2 Luglio arrivano i ragazzi del collettivo Bounce con la versione XL del loro party, pronti a portare il meglio del panorama Hip Hop, Trap, R’n’B, Dancehall e Afrobeats.

www.umbriachespacca.it



Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia