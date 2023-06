“Life is Beautiful”: nuovo brano dei Thirty Seconds to Mars

I Thirty Seconds to Mars pubblicano sulle piattaforme digitali il nuovo brano “Life is Beautiful”,

nuovo estratto dal disco “It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day”, in uscita il 15 settembre in tutto il mondo.

“Life Is Beautiful” è un ritorno ad alta quota al sound rock da stadio della band che ha registrato sold-out in tutto il mondo nelle arene.

Caratterizzato da un hook ‘mostruoso’ e da una chiamata ad alzare le braccia al cielo nell’atto di sollevarsi da terra, è un brano sul trionfare nonostante le avversità e trovare speranza e bellezza anche nelle sue forme più semplici.

“Come artista, spero di creare musica che connetta le persone nel profondo e il nostro nuovo album, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, è una prova di ciò che sto cercando di fare. Life is Beautiful è una canzone che esamina la bellezza e la fragilità della vita, che ci ricorda di abbracciare i momenti fugaci e trovare conforto in questo viaggio imprevedibile. Spero che questa canzone accenda una scintilla nell’ascoltatore, in modo da ricordargli che in mezzo al caos e alle prove a cui il mondo ci sottopone, c’è sempre un barlume di speranza e la bellezza può essere trovata” – racconta Jared Leto.

Il nuovo album “It’s The End of The World But It’s A Beautiful Day” è il sesto album in studio del gruppo e la prima dopo 5 anni (l’ultimo loro album è stato “America” nel 2018). Sarà disponibile in tutto il mondo in formato fisico e digitale a partire dal 15 settembre.

In accordo con la visione dell’artista, ogni CD e LP avrà una cover differente.

IT’S THE END OF THE WORLD BUT IT’S A BEAUTIFUL DAY TRACK LIST

Stuck Life is Beautiful Seasons Get Up Kid Love These Days World On Fire 7 to 1 Never Not Love You Midnight Prayer Lost These Days Avalanche

ALBUM DISPONIBILE PER IL PRE-ORDER IN DIGITALE E FORMATO FISICO:

Shop Universal con release party experience

https://shop.universalmusic.it/collections/thirty-seconds-to-mars

Mondadori con il virtual instore

www.mondadoristore.it/thirty-seconds-to-mars-evento/

Discoteca Laziale LP Indie Exclusive

https://www.discotecalaziale.com/prodotti/30-second-to-mars-it-s-the-end-of-the-world-but-it-s-a-beautiful-day

Amazon cd and lp exclusive

https://www.amazon.it/stores/page/preview?isSlp=1&isPreview=1&asins=B0C48GQDCS%2CB0C48DBS4X&suppress-ve=1&field-enc-merchantbin=A11IL2PNWYJU7H

