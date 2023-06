Kim Petras arriva in Italia al Fabrique di Milano

In vista dell’uscita del suo album di debutto Feed The Beast, prevista per venerdì 23 giugno, la pop-star internazionale, acclamata cantautrice e vincitrice di un GRAMMY Kim Petras annuncia il suo nuovo tour mondiale di 34 date, prodotto da Live Nation. L’artista farà tappa in Italia e sarà protagonista di un unico imperdibile appuntamento il 5marzo 2024 al Fabrique di Milano.

Gli appuntamenti in Nord America prenderanno il via il 27 settembre ad Austin, Texas e Kim porterà in scena uno spettacolo mozzafiato nelle principali città statunitensi, tra cui Miami, Boston, Brooklyn, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Nashville, Houston e San Diego. La cantautrice sbarcherà poi in UK e Europa a partire dal 13 febbraio a Birmingham, arrivando poi a Manchester, Londra, Bruxelles, Parigi e Cologne, Amsterdam e Milano.

