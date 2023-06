Il 4 agosto uscirà il nuovo box set da collezione dei DEPECHE MODE, il dodicesimo per la collana The 12″ Singles:

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” (Sony Music) ed è già disponibile in pre-order al link www.depechemodeboxsets.com.

Il box set contiene 7 vinili da 12 pollici, con i brani “Wrong”, “Peace”, il doppio lato A “Fragile Tension”/“Hole To Feed”, insieme a B-side, remix e altre registrazioni realizzate nel periodo del 12esimo album in studio dei Depeche Mode, “Sounds of The Universe”, uscito nell’aprile 2009 per Mute Records.

Inoltre offre un insieme di remix – radio, club, dub e tanti altri – dei pezzi originali dei Depeche Mode, con tre dischi (disco due, quattro e sette) creati appositamente per questa uscita, mettendo insieme B-side e missaggi alternativi inizialmente rilasciati in CD e maxi-singoli usciti in contemporanea alla release dell’album.

Fin dai primi tempi della band, i Depeche Mode hanno scelto di valorizzare i vinili 12’’, abbracciando la forza singolare del formato e tutto il suo potenziale.

I Depeche Mode, con i singoli della loro discografia, hanno dato ai fan l’opportunità di godere di remix, B-side rare, performance tratte da concerti e altri contenuti esclusivi.

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” è la dodicesima uscita della serie The 12” Singles dei Depeche Mode.

Nell’arco dei prossimi 12 mesi, è in programma anche la pubblicazione dei box set di “Delta Machine” e “Spirit”.

I Depeche Mode sono attualmente impegnati nella seconda tranche del loro Memento Mori World Tour, a supporto del loro 15° album in studio “Memento Mori”, uscito a marzo 2023, e che arriverà in Italia questa estate con tre imperdibili date: il 12 luglio Stadio Olimpico – Roma, il 14 luglio Stadio San Siro – Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara – Bologna.

