Festival 2023: Sziget Festival e Balaton Sound

Sziget Festival e Balaton Sound sono due dei festival più importanti d’Europa

BALATON SOUND

Il Balaton Sound si terrà dal 28 giugno al 1° luglio a Zamárdi, sul Lago Balaton in Ungheria, a soli 110 km da Budapest e 450 km dal confine italiano.

Il Balaton Sound è il più grande beach festival d’Europa che ospita i grandi nomi della musica elettronica contemporanea e ogni estate richiama fino a 150.000 visitatori da tutto il mondo. Non solo musica ma anche spiaggia e divertimento, il festival infatti si tiene sulla riva del lago Balaton, con la possibilità di campeggiare direttamente in spiaggia.

SZIGET FESTIVAL

Il Sziget Festival, il festival più grande d’Europa giunto alla sua 29esima edizione, è in programma dal 10 al 15 agosto a Budapest.

Il Sziget Festival si svolge in un’isola in mezzo al Danubio, a pochi chilometri di distanza da Budapest.

Non solo musica e concerti di ogni genere e tipo, Sziget Festival rappresenta un’esperienza unica nel suo genere. Una vacanza immersi nel verde, circondati da persone provenienti da tutto il mondo e arti performative di tutti i tipi. In un’area comprendente più di 34 venue, diversi campeggi interni per tutte le esigenze, aree relax, food, giostre, sport per un concentrato di divertimento senza limiti di età.

