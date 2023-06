Ethan: nuovo EP e tour estivo per festeggiare il Pride Month

L’artista queer italo-brasiliano Ethan, classe ’98, già volto per i brand di Chiara Ferragni, Marcelo Burlon, Sisley, Levi’s, ecc., che lo scorso 17 aprile ha aperto l’unica data milanese dell’americano Tama Gucci,

accoglie l’arrivo del Pride Month con l’annuncio del nuovo EP “GIOVANE CUORE”, fuori il 9 giugno per Carosello Records, e dei primi appuntamenti live di questa estate, tra i quali la partecipazione a Dolomiti Pride, Pride Croisette (Roma Pride) e Rarìfest – Rainbow River Festival (Puglia Pride).

“GIOVANE CUORE” racchiude in sé diverse sfaccettature dell’artista, dai lati più intimi e delicati a quelli più sfrontati, up-beat e provocanti, spaziando tra sonorità alternative r&b e synth-pop estremamente fresche e contemporanee.

L’EP è prodotto dal collettivo JACKLEG diretto da RIVA (già art e music director per MYSS KETA), oltre alle produzioni di Artu10000000 su “PUGNI” e Emma Nolde su “SOLO PER TE”.

“GIOVANE CUORE è una raccolta di 6 brani che descrivono che cosa vivono la testa, il corpo e il cuore di un ragazzo di 25 anni. Ho deciso di dare un nome “gentile” e leggero all’EP perché è ciò che sto provando a portare nella mia vita, come se fosse un auspicio per il mio futuro”, racconta Ethan. “Parlando di speranze per il futuro, proprio ora che siamo all’inizio di un mese molto importante per i diritti e l’equità di tutti, nel mio piccolo tento sempre di “lottare” per il cambiamento verso una società più inclusiva, paritaria e accogliente. Questo mese lo faremo a piena voce tra palchi e manifestazioni, ma tutele e diritti sono un obiettivo per cui lavorare quotidianamente.”

Annunciati anche i primi appuntamenti live dove ascoltare “GIOVANE CUORE” dal vivo.



Calendario in aggiornamento



3 giugno – Dolomiti Pride @Trento

4 giugno – Pride Croisette (Roma Pride) @Roma

6 giugno – Rarìfest / Rainbow River Festival (Puglia Pride) @Foggia

17 giugno – MIX Festival @Milano

29 giugno – C.I.C.C.I.A. @Milano

8 luglio – UI Caminett’ @Canegrate (MI)

21 settembre – RomaEuropa Festival @Roma

Pre-save “GIOVANE CUORE”: https://orcd.co/ethan-giovanecuore

Instagram: https://www.instagram.com/ethanlaraa/

TikTok: https://www.tiktok.com/@ethanlaraaa

Telegram: https://t.me/GiovaniCuori

Spotify: https://open.spotify.com/artist/10KF61FrHX7o9dRf0elZ70

