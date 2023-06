Cthulhu – Death May Die. Una porta per Yog-Sothot

In fumetteria e libreria dal 16 giugno

Nella collana nata dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e MON arriva Cthulhu – Death May Die. Una porta per Yog-Sothoth, il secondo volume di Cthulhu, la serie ispirata al famoso boardgame dallo stesso titolo, una graphic novel che pesca a piene mani nell’immaginario orrorifico e visionario di H.P. Lovecraft.

In questo volume i cultisti dei Grandi Antichi vogliono aprire una porta per evocare Yog-Sothoth, ma hanno bisogno di una “chiave” particolare: Seamus, uno dei bambini cresciuti nell’orfanotrofio di Last Hope, ora diciassettenne.

Quando il ragazzo si rende conto di cosa sta per succedere, decide di sparire… ma i giorni propizi per l’evocazione, presso la cima del Turks Head Building a Providence, sono infine giunti e le oscure figure che si muovono per catturare Seamus sono più decise che mai a non perdere l’occasione.

La versione Variant del volume, con la copertina di Stefan Kopinski , disponibile esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e sul sito sergiobonelli.it, contiene una card del gioco da tavolo Cthulhu – Death May Die creata per l’espansione del gioco e non presente nella scatola del gioco presente nel mercato italiano.

https://shop.sergiobonelli.it/cthulhu-death-may-die/2023/05/24/libro/cthulhu-death-may-die-una-porta-per-yog-sothoth-1023131/

https://shop.sergiobonelli.it/cthulhu-death-may-die/2023/05/24/libro/cthulhu-death-may-die-una-porta-per-yog-sothoth-variant-1023132/

