Il tour di Alice “ERI CON ME A L I C E CANTA BATTIATO”, dopo aver percorso i teatri italiani, arriva questa estate nelle location open air.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si è aggiunto quest’anno il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

Per alcuni concerti speciali, Alice è invece accompagnata dall’orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, con Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione.

Di seguito le prossime date del tour “ERI CON ME A L I C E CANTA BATTIATO”:

15 giugno al Teatro Romano di Fiesole (FI) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

17 giugno al Teatro Romano di Verona con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

7 luglio all’Arena del Mare Porto Antico di Genova con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

9 luglio al Castello di San Giusto di Trieste

12 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica di Roma

18 luglio alla Villa Marchesi di Gragnano Trebbiense (PC) in occasione di Val Tidone Festival

19 luglio in Piazza Matteotti a Sarzana (SP) in occasione del Festival Moonland

21 luglio ai Giardini Estensi di Varese con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

22 luglio alla Fortezza Medicea di Arezzo

23 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (RA) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

28 luglio al Teatro Antico di Segesta (MI)

29 luglio al Parco Archeologico di Morgantina (EN) in occasione del Barbablù Fest

30 luglio alla Villa Filippina di Palermo

4 agosto al Teatro al Castello di Desenzano del Garda (BS)

22 agosto alla Fortezza Montalfonso di Castelnuovo Garfagnana (LU) in occasione del Festival Mont’Alfonso Sotto le Stelle

24 agosto in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne (BR)

26 agosto all’Arena del Ponente di Molfetta (BA)

4 settembre al Castello Visconteo di Pavia

Il tour è prodotto e organizzato da IMARTS. Sono aperte le prevendite nei circuiti abituali.

www.facebook.com/alice.official/

https://www.alice-officialwebsite.com/concerti.html www.youtube.com/@aliceofficialvideos/videos



