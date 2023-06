Quando i Queen si presero una pausa per la prima parte del 1983, Brian May fece buon uso del suo tempo:

decise di invitare nei famosi studi Record Plant in California alcuni amici, per collaborare su alcuni brani. Nacquero così le registrazioni che Brian avrebbe successivamente plasmato in un mini-album “Brian May + Friends: Star Fleet Project”.

Questa è la terza uscita della “Brian May Gold Series”: un’edizione rivisitata e ampliata di session leggendarie.

Il cofanetto include CD + bonus CD (con 23 tracce, alcune delle quali inedite): un documento completo dei due giorni trascorsi in studio da musicisti del calibro di Edward Van Halen (chitarra) Alan Gratzer (batteria), Phil Chen (basso) e Fred Mandel (tastiere).

Il box è completato, oltre che con un libretto ricco di note di copertina, con altri due supporti: il Vinile 12” colorato (180g) di ‘Star Fleet Project’ ed il Vinile 7” del singolo ‘Star Fleet’.

Il cofanetto sarà disponibile dal 14 luglio, così come altri 2 formati: CD e LP black.

L’uscita delle versioni fisiche è anticipata dal singolo digitale “Star Fleet (Edited Single Version)”, disponibile dal 1° giugno 2023.

Come scrive May nelle sue note introduttive: «C’è tutto: ogni take di ciascun brano. Gli sbagli, le risate, la ricerca di nuove cose da fare, conversazioni e sperimentazioni musicali. Non è solo una rimasterizzazione: abbiamo salvato tutto dai multitraccia originali, ogni dettaglio. Eddie Van Halensuonava la chitarra come se fosse un pianoforte…. Gioia pura. Che privilegio suonare con lui. È stato molto eccitante aprire il caveau per trovare questi nastri. È molto emozionante, soprattutto perché. Ed purtroppo non c’è più. In questo progetto c’erano molta esuberanza, esplorazione, scoperta e stupore».

