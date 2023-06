Torna l’appuntamento de LaFil-Filarmonica di Milano con “LaFil-Musica nei quartieri”, dopo le edizioni del 2021-2022.

Da martedì 6 a domenica 11 giugno 2023, l’orchestra abiterà con la musica i quartieri del Municipio 5.

Concerti gratuiti, prove aperte dell’orchestra, incontri per avvicinare i più giovani alla musica classica, visite guidate e attività aperte a tutti alla scoperta del dialogo tra la musica e le altre arti: questo è l’obiettivo del progetto, attraverso il quale LaFil si impegna a rendere i quartieri di Milano centri di partecipazione e arricchimento collettivo.

Dopo il successo delle scorse edizioni nel Municipio 6, LaFil inaugura la stagione estiva 2023 portando le proprie novità nel contesto del Municipio 5. Quest’anno il progetto si avvale dell’importante collaborazione di MaMu – Magazzino Musica.

Tra le attività in calendario, particolare importanza assumono i concerti di sabato 10 e domenica 11 giugno, rispettivamente all’Abbazia di Chiaravalle e al micrô (via della Chiesa Rossa) per i quali l’Orchestra Giovanile Milano 5 si esibirà insieme ai musicisti de LaFil-Filarmonica di Milano, sotto la direzione del M° Nicola Kitharatzis.

“Il progetto Musica nei quartieri è al centro della nostra missione: portare la cultura musicale in tutte le sue declinazioni in mezzo al pubblico, in tutti i luoghi dove si riuniscono le comunità di cittadini come strumento di conoscenza e divertimento. Il successo delle precedenti edizioni e l’entusiasmo dei nostri partner locali ci spinge a fare ancora di più.” dichiara Luca Formenton, presidente de LaFil

