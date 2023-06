Che rapporto abbiamo con la Natura e il Benessere?

A farci questa domanda è il Politecnico di Milano, nell’ambito dell’attività di ricerca svolta in relazione al progetto Forestami, cui il Comune di Bollate ha aderito dal 2021.

Il questionario, rapido (max 10 minuti) e anonimo, è dedicato a tutte le cittadine e i cittadini di Città Metropolitana di Milano, e quindi anche a chi vive a Bollate.

I risultati raccolti saranno utilizzati in forma aggregata con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per la gestione e l’implementazione degli spazi verdi e con effetti e benefici rivolti all’intera comunità.

“Una buona occasione per i bollatesi di partecipare a un sondaggio che consente di dire la propria opinione sull’importanza del verde per il benessere delle comunità – ha detto la neo Assessore all’Ambiente Emilia Pistone – in un’ottica territoriale sovraccomunale e di area vasta. Ritengo, infatti, sia questo uno dei valori aggiunti che ci derivano dall’adesione a Forestami: poter inserire la nostra città in un ambito progettuale ampio che valorizza certamente il nostro Comune e lo inserisce nel più ampio contesto metropolitano di cui fa parte”.

COS’E’ FORESTAMI

Il progetto Forestami, nato nel 2018 da una ricerca del Politecnico di Milano grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani, è promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano.

Obiettivi del progetto sono la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Gli interventi sono finalizzati ad incrementare il livello di naturalità dell’area metropolitana e la qualità degli spazi urbani, ma anche aumentare la resilienza del territorio metropolitano rispetto agli stress ambientali ed agli effetti del riscaldamento climatico.

BOLLATE E FORESTAMI

L’Amministrazione comunale di Bollate promuove da sempre interventi di riforestazione urbana per migliorare la qualità ambientale, incrementare la superficie di aree verdi e ripristinare corridoi ecologici.

Dal 2021 ha aderito a Forestami impegnandosi a condividere obiettivi e finalità del progetto a recepire le strategie e a collaborare in tutte le fasi di sviluppo, fornendo le indicazioni necessarie per la corretta progettazione e realizzazione degli interventi.

Il primo progetto di forestazione del progetto “Forestami” realizzato a Bollate è la forestazione dell’area verde di via Berlinguer, una superficie di circa 18mila metri quadrati, da attuare nel corso dell’anno 2023.

Per compilare il questionario, clicca qui:

https://mailchi.mp/149d565be904/forestami-verde-e-benessere?e=e33d3c2652

