In occasione della sua 10°edizione, mercoledì 14 giugno al Mudec – Museo delle Culture di Milano dalle ore 9.30 alle ore 12.30, l’Obe Summit 2023,

l’appuntamento annuale più rilevante in Italia, interamente dedicato al mercato del Branded Content & Entertainment inaugura BE NEXT GEN: un momento di incontro dedicato a studenti universitari, di master e scuole specializzate e ai giovani futuri professionisti del settore, moderato da Anna Vitiello, Direttore Scientifico di OBE e Direttore OBE Academy, con la partecipazione del celebre comico e content creator Gabriele Vagnato.

Un’occasione unica per conoscere le professioni del Branded Entertainment e le competenze necessarie per intraprendere un percorso di carriera nel mondo di questa stimolante e sempre più efficace industry, attraverso le testimonianze dei principali esperti.

Per partecipare gli studenti possono riservare gratuitamente il proprio posto su Eventbrite.it al seguente link: https://shorturl.at/btTX1

Il pubblico di giovani partecipanti avrà inoltre la possibilità di prenotarsi per l’OBE speed dating: un colloquio one to one con diversi player della filiera del BE per presentarsi ed entrare in contatto con i professionisti attivi sul mercato.

