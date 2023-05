È online da lunedì 8 maggio, il video ufficiale di “Fatto Così“: il nuovo singolo di VENTU, disponibile da venerdì 5 maggio, è ora accompagnato dal primo videoclip interattivo in Italia realizzato in 3D 360°.

“Fatto Così” nasce dall’esigenza di comporre un brano ispirato al rock nudo e crudo, affrontando citazioni e luoghi comuni in un viaggio che lascia il giusto spazio alla penna pop accattivante, alla potente e sfacciata voce di VENTU e alle sonorità adrenaliniche e straripanti dell’accompagnamento.

Le sonorità pop rock e l’atmosfera onirica del nuovo singolo prendono vita nel in 3D 360°.

Realizzato in collaborazione con il team di produzione La Palma Ent., l’idea è nata dal desiderio dell’artista di mettersi in gioco per creare una esperienza interattiva che rappresentasse il suo universo e il tema del sogno che ha ispirato il brano: “Più che fare un video musicale volevamo far provare una vera e propria esperienza, un vero e proprio sogno: tutto ciò che è rappresentato è stato sognato veramente la notte prima di scrivere il brano, e ci è sembrato appropriato cercare di trasmettere anche agli ascoltatori la stessa atmosfera. C’è chi crea musica per pubblicizzare un videogioco, noi invece abbiamo creato un videogioco per fare vivere la musica.”

