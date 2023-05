Dal 18 al 21 maggio a Palermo, torna la Sicily Music Conference | Meeting & Festival,

l’unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia.

Incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica: dalle nuove tecnologie all’ecosostenibilità, dal gender balance al copyright con un focus particolare rivolto all’area educational.

IL CONCEPT

L’idea del Meeting nasce nel 2020 da un gruppo di operatori della filiera musicale di origini siciliane: Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto ed Enrico Cantaro.

Il loro obiettivo è creare un luogo dove poter raccontare le mille sfaccettature di questo ambiente al pubblico e agli addetti ai lavori che vogliano confrontarsi sui temi più svariati legati al mondo della musica e dello spettacolo.

Questa idea si concretizza nel 2022, anno della prima edizione della SICILY MUSIC CONFERENCE | MEETING & FESTIVAL.

Tre giorni per approfondire temi diversi, per raccontare lo stato delle cose attraverso le necessità di un settore che ha ancora bisogno di riforme, di crescere e di confrontarsi ma anche attraverso il racconto e la consapevolezza che l’urgenza di un cambiamento che questi anni di pandemia e post-pandemia ci hanno mostrato in modo evidente, ha dato vita a delle piccole, grandi rivoluzioni.

IL PROGRAMMA

Il programma, ancora in via di definizione, si sviluppa in tre giorni, in cui parole e musica vivranno ogni contenuto in tempi e luoghi distinti: le mattine saranno infatti dedicate agli educational mentre i pomeriggi alle round table e agli approfondimenti degli argomenti della giornata.

https://www.sicilymusicconference.com

