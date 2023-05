Dopo aver vissuto un periodo difficile, in cui anche la danza è stata messa in discussione e il balletto sembrava essersi smarrito come nei boschi de La Bella Addormentata ecco che l’arte di Tersicore torna ad affermarsi prepotentemente riproponendo le sue atmosfere oniriche, a tratti surreali, fantastiche, lunari.

Tutto pronto per la maratona dei Saggio Spettacolo 2023 del Professional Ballet dell’étoile Pina Testa. Da mercoledì 31 maggio a sabato 3 giugno al Teatro delle Arti (sempre alle 19.30) quattro date per altrettante giovani allieve che diventano protagoniste assolute della scena. La scuola, tra le più longeve della città, festeggia 45 anni di attività. Per l’occasione, mentre una squadra di oltre 30 professionisti ha messo in piedi le quattro serate, si esibiscono oltre 200 danzatori, tra allievi e primi ballerini ospiti.

