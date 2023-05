Rho, in piazza Visconti, nuove alberature e fontana lineare

L’architetto paesaggista francese Michel Desvigne, accompagnato dalla sua assistente Carla Greco, ha presentato la sera di venerdì 28 aprile, all’Auditorium di via Meda, il progetto di rigenerazione urbana di piazza Visconti, uno dei principali progetti di Rho la città che cambia, da attuare con fondi del PNRR.

Oltre 250 persone si sono radunate per conoscere i dettagli dell’iniziativa da realizzare entro il 2026. Desvigne ha espresso apprezzamento per la partecipazione dei rhodensi e il loro interessamento ai progetti destinati a cambiare volto a punti chiave del territorio cittadino.

Il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha illustrato le ragioni che hanno spinto a mettere mano a questo percorso, intercettando i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come aveva fatto in occasione del consiglio comunale riunitosi il 26 aprile. “La nostra amministrazione ha voluto sfruttare il treno del PNRR che passava solo in quel periodo – ha precisato Orlandi – Tanti hanno deciso di non partecipare, noi abbiamo voluto sfruttare in pieno l’occasione incrociando le linee dei bandi con il nostro programma elettorale. Questo progetto da 3 milioni di euro ragiona sul forum cittadino, antico incrocio di cardo e decumano. E’ agganciato ad altre vie del centro e alla riqualificazione delle ex scuole Marconi: nasce un sistema di spazi di incontro dove poter vivere e creare socialità. Avremo un sistema a tre piazze.

Mentre si vivono grazie a Mind importanti trasformazioni che ancora nemmeno comprendiamo appieno, la città deve fare un passo in avanti: il PNRR ha dato una accelerazione incredibile, 30 progetti per 58 milioni rappresentano una sfida enorme con tempi strettissimi. Solo grazie a questi fondi possiamo pensare a un’opera di questa grandezza. Quando ai tempi della giunta Romano è uscito il bando di rigenerazione urbana, nessuno era pronto.

Ci siamo dati da fare in fretta. Nella graduatoria per un totale di 400 milioni di euro siamo stati ammessi ma non finanziati, nonostante il grande sforzo dell’allora assessore ai Lavori Pubblici Maria Rita Vergani e degli uffici. Quando si è decisa una integrazione, il governo ha dirottato altri 2,8 miliardi sulla graduatoria e abbiamo ottenuto 3 milioni per piazza Visconti e altri 7 per nuovo municipio e nuova biblioteca”.

L’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini ha spiegato le richieste sottoposte al paesaggista noto in tutto il mondo: “Una piazza che sia non più un parcheggio ma un luogo di incontro fra i cittadini, capace di accogliere il mercato storico settimanale e di ospitare eventi aperti a tutti”

