Via Monte Grappa a Novate, chiude da oggi fino al 26 maggio per lavori

Chiusura temporanea di via Monte Grappa nel tratto tra via Stelvio e via Mameli.

Per questo motivo divieto di transito a tutti i veicoli e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

È poi temporaneamente sospeso, nel tratto compreso tra via Asiago e via Mameli il senso unico di marcia limitatamente ai veicoli in uso ai residenti.

In via Stelvio all’intersezione con via Monte Grappa a Novate, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione dell’innesto della nuova condotta fognaria, è istituito il restringimento di carreggiata con circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo temporaneo o da movieri.

