Al teatro della Cooperativa dal 12 al 21 maggio torna Ippolita Baldini nel suo spettacolo brillante «Una marchesa ad Assisi».

Ippolita Baldini torna in scena con il secondo capitolo delle peripezie della giovane Roberta, ancora alle prese con le sue insicurezze e i suoi dubbi. La ricerca di sé stessa questa volta porta Roberta-Ippolita ad Assisi, dove incontra un nuovo personaggio con cui confrontarsi oltre all’onnipresente mamma Marchesa, ovvero la Fede.

Un nuovo interlocutore che la aiuta a vivere e gestire al meglio la confusione che ha nella testa.

Roberta vorrebbe innamorarsi, ma non trova l’uomo giusto; vorrebbe imparare a gestire i timori e le insicurezze per la propria carriera artistica, ma si lascia sopraffare dagli eventi; vorrebbe conciliare le abitudini di una famiglia nobile con il mondo del lavoro, ma sembra che i due ambienti facciano di tutto per non capirsi a vicenda.

Uno spettacolo ironico e brillante, realizzato attraverso lo stile inconfondibile del racconto di Ippolita Baldini, che ci porta nel mondo aristocratico e confuso della protagonista, insieme a tantissimi nuovi personaggi (frati, suore, milanesi imbruttiti…).

Una storia privata che diventa strumento di una riflessione più ampia sul desiderio di capire chi siamo.

Info e biglietti:

Tel. 02 6420761 – info@teatrodellacooperativa.it – www.teatrodellacooperativa.it

Orario spettacolo: martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 20:00, giovedì ore 19:30, domenica ore 17:00

