Due appuntamenti per tutta la famiglia al teatro Repower di Milano:

“MORTINA” E“LA BELLA E LA BESTIA”

Domenica 7 maggio va in scena MORTINA, un nuovo divertentissimo musical per tutta la famiglia firmato Compagnia delle Formiche.

Lo spettacolo, è tratto dalla fortunatissima serie “Mortina” della geniale autrice e illustratrice Barbara Cantini. 5 libri in soli 4 anni, tradotto in 32 lingue nel mondo e più di 100.000 copie vendute solo in Italia!

Farete visita a Villa Decadente, conoscerete da vicino l’esuberante Mortina che assieme al suo fedele amico Mesto, a Zia Dipartita e ad altri strampalati personaggi, vi trasporteranno in un mondo divertente e contro ogni aspettativa pieno di vita!

Sabato 13 e domenica 14 maggio ci aspetta un triplo appuntamento con LA BELLA E LA BESTIA – Una rosa per una vita, ispirata alla celeberrima favola di Leprince De Beaumont.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Neverland, riscrive la storia arricchendola di nuovi divertenti e stravaganti personaggi, che accompagnano Belle, la Bestia e i fantomatici oggetti viventi che animano il castello. Una favola ricca di effetti speciali e densa di emozioni, capace di divertire e commuovere il pubblico allo stesso tempo.

L’adattamento e la regia sono di Simona Paterniani, che oltre al testo ha curato musiche e liriche in collaborazione con Giov Lor.

Si ride (tanto!), ci si commuove e ci si emoziona continuamente!

Info e biglietti : www.teatrorepower.com

