Isabella Biffi – Isabeau: il suo libro in un’ intervista

Isabella biffi, in arte Isabeau parla del suo libro “Libera dentro”

“Il mio libro racconta di una cantante che sogna di arrivare a cantare al “Festival di Sanremo” e ad imporsi nel difficile mondo dello spettacolo. Tra cadute, risalite, tradimenti, gioie e sofferenze, scoprirà alla fine qualcosa di più grande rispetto alla notorietà ed al successo; qualcosa che la renderà unica e soprattutto Libera…”

Ecco la prima parte della nostra intervista

Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro ?

«Questo libro nasce durante il periodo di Covid in cui tutti noi ci siamo ritrovati a vivere questi momenti così difficili tra le mura di casa. Ecco che nasce l’idea e la curiosità di ripercorrere gli anni di vita passata e farne così un resoconto.

Forse senza questo black-out non mi sarebbe mai passato per la mente di farlo. L’idea di rivisitare la “carriera artistica” e l’incontro e la conoscenza con un mondo “sociale” a me prima sconosciuto, ha permesso che questo libro esprimesse il desiderio di arrivare ai giovani artisti e a parlare di speranza e ottimismo.

Infatti il mondo artistico come la società è cambiato così velocemente che tutto è diventato più frenetico e più consumistico. Quasi a volta da far paura.

L’arte e le canzoni con le quali sono cresciuta, esigevano fino a una decina di anni fa, una preparazione e un impegno che ti permetteva di arrivare alla meta con fatica ma forse con più soddisfazione…

Oggi forse esistono più opportunità rispetto ad allora, ad esempio i tanti talent ma è vero anche, che l’artista vero che ha bisogno di essere conosciuto nel tempo, non esiste più perché non gli si dà più tempo.

Le canzoni devono funzionare subito e diventano una sorte di usa e getta e l’artista rischia di diventare un numero. Ecco perché l’arte in genere negli ultimi dieci anni è decisamente peggiorata. Probabilmente è lo specchio di una società malata e consumistica che chiede all’uomo non più di essere ma di produrre e di apparire.

Ecco perché diventa importante parlare di “speranza” e che dovremmo coltivarla ogni giorno e portarcela a braccetto. L’artista vero che è colui che sviluppa una sensibilità elevata dovrà per forza in futuro diventare una persona “forte e coraggiosa”, in una società pronta a mangiarti.

Il libro va in questa direzione, dedicato ai tanti “veri artisti” e vuole essere un incoraggiamento a “non mollare” anche se i tempi diventano sempre più difficili.

E’ un invito a sviluppare più saggezza possibile perché sarà proprio l’arte, come dicono i grandi maestri di pace al mondo che forse potrà salvare questo mondo così oscurato e complesso. Come? Beh il libro sotto questo aspetto penso possa essere interessante..»

Altri articoli di interviste su Dietro la Notizia