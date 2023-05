Wanted Cinema, lancia tre date per il film evento « Il respiro della foresta», opera mistica illuminante di Jin Huaqing, presso la Cineteca Arlecchino di Milano il 22-23-24 Maggio.

20.000 monache buddiste vivono in un monastero su un altopiano innevato in Tibet.

Circondate da una natura aspra e isolate dal mondo esterno, durante i 100 giorni più freddi dell’anno, lontane dalle loro famiglie, queste donne ci offrono un assaggio della loro ricerca spirituale e della loro devozione religiosa che le porta ad affrontare i grandi quesiti sull’esistenza umana.

In tutto e per tutto un lavoro di inchiesta spirituale, Il respiro della foresta è un maestoso documentario – con immagini di enorme impatto visivo – che tratteggia i particolari dell’annuale ritiro di migliaia di monache Tibetane, auto-confinate in piccole abitazioni in legno, che punteggiano il vasto altopiano del Tibet.

Con una delicatezza straordinaria, la macchina da presa si apposta nel Monastero Yarchen osservando le donne che, durante i 100 giorni del loro apprendistato, affrontano e in qualche caso risolvono, profonde questioni di vita o di morte, di sofferenza e guarigione, di karma e missione interiore.

Nota

Il canto del Kirtan è una delle principali pratiche dell’antica tradizione dello yoga. Alcuni strumenti indiani tradizionali, come l’harmonium e il tamburo mridanga e dei piccoli cembali karatal accompagnano il brano, i semplici mantra in sanscrito si ripetono, mentre il leader del canto guida la platea in un susseguirsi di canto e ascolto meditativo, e aumentano l’energia e il ritmo.

Le voci si fondono al ritmo delle percussioni e della melodia dell’armonium e dopo un po’ non si prova più timidezza. Molte persone trovano difficile sedersi e meditare, ma con il kirtan, la lotta per ‘spegnere’ o ‘svuotare’ la mente svanisce mentre ci si concentra unicamente sul canto, il suono, la musica e il mantra. Un semplice effetto positivo di questa pratica è appunto, uno stato di rilassamento della mente, così come una sensazione naturale di gioia e di pace interiore edificante.

