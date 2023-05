In attesa della firma ufficiale del decreto del governatore Ron DeSantis, ieri i legislatori della Florida hanno approvato un piano che impedisce ai medici e ad altri operatori sanitari di offrire trattamenti come la terapia ormonale ai minori transgender.

Inoltre, sempre su sollecitazione dell’amministrazione DeSantis, in Florida, le commissioni mediche statali hanno adottato regole che impediscono ai medici gli interventi chirurgici per giovani e adulti transgender.

TRATTAMENTO PER LA DISFORIA DI GENERE

La questione è incentrata, almeno in parte, sul trattamento della disforia di genere, che il governo federale definisce clinicamente come “disagio significativo che una persona può provare quando il sesso o il genere assegnato alla nascita non corrisponde alla sua identità”.

Il disegno di legge impedirebbe agli operatori sanitari di offrire bloccanti della pubertà, terapie ormonali e procedure chirurgiche per trattare i minori transgender. Entrerebbe in vigore immediatamente dopo la firma di DeSantis. I medici potrebbero incorrere in accuse di reato di terzo grado per aver violato il divieto di curare i minori. Il disegno di legge prevede un’esenzione per i minori che attualmente ricevono bloccanti della pubertà o terapia ormonale.

La Florida è tra i numerosi Stati controllati dai repubblicani che quest’anno hanno avanzato proposte mirate alle persone transgender. Anche i bagni e le drag queen sono un bersaglio.

I legislatori della Florida hanno approvato mercoledì un disegno di legge che prevede l’obbligo di utilizzare bagni che corrispondano al sesso assegnato alla nascita.

Inoltre, il mese scorso hanno approvato un disegno di legge che impedirebbe ai locali di ammettere bambini agli “spettacoli dal vivo per adulti”, sebbene il disegno di legge non menzioni specificamente gli spettacoli di drag queen, è arrivato dopo che l’amministrazione di DeSantis ha preso provvedimenti come la presentazione di una denuncia contro l’hotel Hyatt Regency Miami per aver ospitato un evento “Drag Queen Christmas” a dicembre.

